A Matera si svolge il concerto dei Mandrake, una band che sta attirando l’attenzione con il tour negli spazi della Cava del Sole. Tra le curiosità, si segnala come un broker di scommesse sia diventato un fenomeno virale, mentre il nome Mandrake richiama un personaggio interpretato da Gigi Proietti. La serata ha visto la presenza di pubblico e l’esibizione di diversi brani, senza ulteriori dettagli su altri artisti o eventi collegati.

? Punti chiave Come ha fatto un broker di scommesse a diventare un fenomeno virale?. Perché il soprannome Mandrake richiama un celebre personaggio di Gigi Proietti?. Cosa ha spinto l'attore a lasciare definitivamente il lavoro da impiegato?. Come farà la comicità digitale a trasformarsi in spettacolo teatrale dal vivo?.? In Breve Giuseppe Ninno ha quasi 2 milioni di follower tra TikTok e Instagram.. Ex broker romano nel 2010, l'artista ha iniziato i video nel 2017.. L'attore ha recitato nella fiction Rai 1 Imma Tataranni insieme a Carola Medico.. Il successo digitale ha portato Ninno a lasciare il lavoro impiegato nel 2023.. Il prossimo 16... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mandrake a Matera: il tour degli Imbarazzi alla Cava del Sole

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