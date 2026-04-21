Matera accende la musica | parte il tour del Dj Festival Italia

Venerdì 17 aprile, il locale Midnight di Matera ha ospitato la prima tappa del Dj Festival Italia. L’evento ha visto la partecipazione di vari artisti specializzati in musica elettronica, che si sono esibiti all’interno di un’ambientazione scenografica di rilievo. La serata ha segnato l’inizio del tour nazionale dedicato ai DJ, con una programmazione che proseguirà in altre città italiane.

Venerdì 17 aprile, il locale Midnight di Matera ha ospitato la tappa inaugurale del Dj Festival Italia, un evento che ha protagonisti talenti della musica elettronica immersi in contesti scenografici di rilievo. La serata ha segnato l’avvio di un tour itinerante volto a trasformare i luoghi iconici in palcoscenici musicali, portando la cultura dei club in diverse città attraverso una proposta che integra sonorità internazionali e performance visive. La sfida dei set e la selezione tecnica della giuria. Il cuore pulsante della manifestazione si è concentrato sulla competizione tra i diversi artisti presenti per la battle musicale. Sul palco del Midnight si sono confrontati Flower dj, Mario Fania dj, Tommaso Sesto (Tommy dj), Pietro Sandivagli (Pedros dj), Aldo Pepe dj e Mario Moreanu dj.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera accende la musica: parte il tour del Dj Festival Italia Notizie correlate La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina accende l’Italia. Parte il tour da RomaRoma – Il countdown per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato. Matera, il rione Agna si accende: musica e fede per Sant’AgneseIl rione Agna di Matera si prepara a vivere una settimana di intensa partecipazione comunitaria, tra celebrazioni religiose e grandi eventi culturali.