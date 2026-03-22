Negli ultimi tempi, il conformismo tra gli intellettuali si è esteso anche al settore della giustizia, portando a comportamenti caratterizzati da giravolte e imbarazzi. La presenza di figure di destra nel mondo accademico e culturale rimane limitata, con pochi storici, registi, uomini di spettacolo e scienziati che si dichiarano pubblicamente. La loro rappresentanza è ancora molto marginale rispetto al totale.

Non è facile la vita dell’intellettuale a destra, non lo è mai stata. Ancora oggi siamo una sparuta minoranza: qualche storico, pochi ed emarginati registi e uomini di spettacolo, quasi nessuno fra gli scienziati e i filosofi. La campagna referendaria ha confermato questo dato di fatto, con una accentuazione, se possibile, dell’ipocrisia e dei toni allarmati e quasi apocalittici da parte degli intellettuali di sinistra. Eppure, dopo tre anni e mezzo di un governo di destra che ha conquistato consensi e stima anche presso le sempre diffidenti cancellerie straniere, era lecito aspettarsi di più. Quali i motivi di questa ostilità quasi sempre... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giravolte e imbarazzi, il conformismo degli intellettuali si è allargato alla giustizia

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