Mandati Testolin e Bertschy | Marguerettaz chiarisce l’operato UV

Un nuovo capitolo si apre nel procedimento riguardante i mandati di Testolin e Bertschy, con il presidente dell'Unione Valdostana che ha fornito chiarimenti sulla gestione delle nomine. Durante una riunione, si è discusso di chi abbia effettivamente deciso sulla validità dei mandati e di come il parere del dottor Lupo abbia influenzato le decisioni prese dall’Ufficio competente. La discussione ha portato alla luce i passaggi e le interpretazioni che hanno portato alle attuali conclusioni.

? Punti chiave Chi ha davvero deciso sulla legittimità dei mandati di Testolin e Bertschy?. Come ha influito il parere del dottor Lupo sulle scelte dell'Ufficio?. Perché la Lega è stata coinvolta nelle decisioni della presidenza precedente?. Quali conseguenze avrà questa ricostruzione sulle future dinamiche politiche regionali?.? In Breve Marguerettaz cita il parere pro veritate del dottor Lupo per blindare la posizione.. Decisioni prese in Ufficio di presidenza coinvolgevano anche i membri della Lega.. La questione riguarda la gestione dei mandati prima delle elezioni regionali 2025.. Il dibattito in aula di Aosta ricostruisce l'operato della precedente legislatura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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