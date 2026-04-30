La Valle d’Aosta è al centro di una disputa legale riguardante la candidatura di Renzo Testolin. L’Associazione per la tutela dei diritti civili ha presentato un ricorso al Tribunale di Aosta, contestando l’eleggibilità dell’attuale membro della Giunta regionale. La questione riguarda la validità della legge regionale 21 del 2007 e potrebbe portare alla sospensione dell’attività della Giunta regionale stessa.

? Cosa sapere Avs presenta ricorso al Tribunale di Aosta contro l'eleggibilità di Renzo Testolin.. La sentenza sulla legge regionale 21 del 2007 rischia di sciogliere la Giunta.. Mercoledì 22 aprile, nell’aula del Tribunale di Aosta, l’avvocata Sara Fiorucci ha presentato il ricorso di Alleanza Verdi e Sinistra per contestare l’eleggibilità di Renzo Testolin alla presidenza della Giunta regionale a causa del superamento dei limiti di mandato. Il procedimento giudiziario, che ha impegnato i legali delle parti per un'ora a porte chiuse, mette in discussione la legittimità dell'attuale esecutivo valdostano e potrebbe scatenare una crisi istituzionale entro i prossimi sessanta giorni con la necessità di eleggere un nuovo governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, battaglia legale su Testolin: il ricorso sui mandati

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