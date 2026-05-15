Nella Valle d’Aosta, l’AVS ha presentato un’istanza di ineleggibilità nei confronti di due membri del Consiglio regionale, legata a un documento segreto della Presidenza risalente a circa diciotto mesi fa. La nota tecnica, firmata da un componente del settore, è stata trovata nascosta e non resa pubblica. Restano da chiarire le ragioni di questa discrezione e chi abbia sottoscritto il documento in questione, che ora viene al centro di un procedimento giudiziario.

?? Punti chiave Cosa nascondeva il documento segreto della Presidenza del Consiglio regionale? Chi ha firmato la nota tecnica rimasta nascosta per diciotto mesi? Come può l'interpretazione dell'articolo 3 invalidare le elezioni regionali? Perché Testolin e Bertschy sono stati accusati di ineleggibilità??? In Breve Parere tecnico dell'articolo 3 comma 3 legge 212007 nascosto da diciotto mesi. Minelli e Guichardaz avevano richiesto il documento alla Presidenza del Consiglio regional . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: AVS accusa Testolin e Bertschy di ineleggibilità

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