Mancuso a Vimodrone | il modello Fitopolis per città viventi

Il 28 maggio alle 21, lo spazio culturale Everest di Vimodrone ospiterà una lectio magistralis tenuta da Stefano Mancuso, che parlerà della possibilità di trasformare le città in organismi viventi seguendo il modello Fitopolis. L'evento è aperto al pubblico e si concentrerà sulle idee per rendere le aree urbane più sostenibili e integrate con l’ambiente naturale. La discussione si svolgerà durante una serata dedicata a riflettere sulle potenzialità di un approccio innovativo alla vita urbana.

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Il 28 maggio alle ore 21, lo spazio culturale Everest di Vimodrone ospiterà la lectio magistralis di Stefano Mancuso sulla possibilità di trasformare le nostre città in organismi viventi. Il professore, esperto di neurobiologia vegetale, presenterà il modello Fitopolis per affrontare la crisi climatica attraverso un nuovo rapporto tra urbanizzazione e natura. La sfida proposta dal docente dell’Università di Firenze mette in discussione il modello di sviluppo che ha dominato le ultime generazioni. L’umanità ha vissuto una trasformazione radicale, passando dall’integrazione con ogni ambiente naturale alla concentrazione quasi esclusiva all’interno delle aree urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mancuso a Vimodrone: il modello Fitopolis per città viventi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Città vivente. La lezione di MancusoCome si costruisce una città capace di sopravvivere alla crisi climatica? E soprattutto: perché l’uomo, dopo millenni trascorsi immerso nella natura,... Made in Italy, il “modello Firenze” per rilanciare l’artigianato nel cuore della cittàFirenze, 15 aprile 2026 - Otto laboratori artigiani nel cuore di Firenze, fondi di proprietà pubblica, canoni calmierati e il coordinamento delle... Città vivente. La lezione di MancusoCome si costruisce una città capace di sopravvivere alla crisi climatica? E soprattutto: perché l’uomo, dopo millenni trascorsi ... msn.com