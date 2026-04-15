Made in Italy il modello Firenze per rilanciare l’artigianato nel cuore della città

A Firenze, otto laboratori artigiani nel centro storico sono stati riattivati grazie a un progetto di rilancio del settore. I laboratori sono di proprietà di enti pubblici e privati e sono stati recuperati per favorire la ripresa dell’artigianato tradizionale. L’iniziativa mira a rafforzare le attività artigiane locali e a preservare le tecniche storiche. La riapertura si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione delle attività manifatturiere della città.

Firenze, 15 aprile 2026 - Otto laboratori artigiani nel cuore di Firenze, fondi di proprietà pubblica, canoni calmierati e il coordinamento delle associazioni di categoria: è questo il “modello Firenze” per il rilancio della produzione artigianale nel centro storico, al centro oggi della visita dei vertici nazionali di Cna e Confartigianato in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. I presidenti Dario Costantini per Cna e Marco Granelli per Confartigianato, insieme ai rappresentanti locali Francesco Amerighi e Serena Vavolo, all’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, a Nicola Armentano e Alfredo Esposito per la Città Metropolitana e al segretario generale della Camera di commercio Giuseppe Salvini, hanno incontrato le otto realtà imprenditoriali attive da marzo nei locali di via Guelfa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Made in Italy, il “modello Firenze” per rilanciare l’artigianato nel cuore della città Notizie correlate Giornata Nazionale del Made in Italy, a Firenze il “modello via Guelfa” per rilanciare l’artigianato nei centri storiciIl progetto, già ribattezzato “modello Firenze”, si basa su otto laboratori artigiani ospitati in fondi di proprietà pubblica, con canoni calmierati... Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Assegnati al Mimit i Premi Leonardo 2026; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla. Made in Italy: qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondoIl Made in Italy continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili e apprezzati al mondo, ma la sua forza oggi si gioca su un terreno più complesso rispetto al passato. La Giornata nazionale d ... adnkronos.com Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in BoscoL’iniziativa dedicata ai giovani è un’occasione di orientamento e formazione per scoprire il valore e le professioni del Made in Italy. adnkronos.com Tre volte sopra la media nazionale ROMA – «Il Made in Italy non è solo moda e agrifood, ma anche farmaceutica, innovazione deep tech e aerospazio: settori altamente competitivi nei quali il Lazio si distingue a livello internazionale». #export #lazio #madeini - facebook.com facebook Nella giornata del Made in Italy, la Camera di Commercio di Campobasso ha organizzato un'iniziativa per gli studenti per orientarsi tra formazione e ricerca di un lavoro. #IoSeguoTgr x.com