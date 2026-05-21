Città vivente La lezione di Mancuso

In un articolo recente si affronta il tema di come si possa progettare una città in grado di resistere alle conseguenze della crisi climatica. Viene analizzato il lavoro di uno studio che ha sviluppato soluzioni per migliorare la resilienza urbana, concentrandosi su aspetti come la gestione delle risorse e l'adattamento agli eventi estremi. La discussione include esempi pratici di strategie adottate in alcune aree, senza entrare in dettagli politici o di nomi specifici.

Come si costruisce una città capace di sopravvivere alla crisi climatica? E soprattutto: perché l’uomo, dopo millenni trascorsi immerso nella natura, ha scelto di vivere quasi solo nel cemento? A queste domande proverà a rispondere Stefano Mancuso, tra gli scienziati italiani più conosciuti al mondo, protagonista il 28 maggio alle 21 a Everest – Spazio alla Cultura di Vimodrone con la Lectio Magistralis "Fitopolis. La città vivente". Non una semplice conferenza, ma un viaggio nel rapporto tra uomo, ambiente e futuro urbano guidato da uno dei massimi studiosi internazionali della neurobiologia vegetale. Professore ordinario all’Università di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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