Maltrattava coniuge e figlia | 45enne allontanato dalla casa familiare

Un uomo di 45 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della coniuge e della figlia. L’ordine è stato emesso dai poliziotti del Commissariato di Cervinara e prevede anche l’uso di un braccialetto elettronico. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo segnalazioni di comportamenti violenti nei confronti dei membri della famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in via d’urgenza per tutelare le persone coinvolte.

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I Poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara (AV) hanno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico, emesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maltratta moglie e figlie: allontanato dalla casa familiareE' accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della moglie e delle figlie, un uomo di Padula. Assisi. Violenze sulla compagna: uomo allontanato d’urgenza dalla casa familiareIntervento della Polizia ad Assisi per soccorrere una donna vittima di violenze da parte del compagno. Maltrattava la moglie davanti alla figlia: sorveglianza speciale per un 50enne lametinoCATANZARO Nei giorni scorsi, il Tribunale di Catanzaro ha emesso una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza accogliendo la proposta del Questore di Catanzaro, fondata sull’accurata atti ... corrieredellacalabria.it Il mio coniuge è frustrato con me perché abbiamo provato ogni opzione per aiutarmi a tornare al lavoro e niente sta funzionando. reddit Maltrattava la figlia di nove anni con botte e morsi: indagata 40enne in SalentoIn più occasioni le avrebbe scagliato contro bicchieri di vetro e messo in bocca un asciugamano per impedirle di piangere o gridare Avrebbe maltrattato la figlia di nove anni colpendola con oggetti, ... lagazzettadelmezzogiorno.it