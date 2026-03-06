Assisi Violenze sulla compagna | uomo allontanato d’urgenza dalla casa familiare

A Assisi, la Polizia è intervenuta per allontanare d’urgenza un uomo dalla casa familiare dopo aver scoperto che aveva aggredito la compagna. La donna è stata soccorsa e messa in sicurezza, mentre l’uomo è stato allontanato immediatamente dall’abitazione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Intervento della Polizia ad Assisi per soccorrere una donna vittima di violenze da parte del compagno. Gli agenti sono stati chiamati dopo che la situazione all’interno dell’abitazione era degenerata, a seguito dell’ennesimo episodio di minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo – descritto come ossessivamente geloso – avrebbe assunto nel tempo atteggiamenti sempre più aggressivi nei confronti della compagna. Durante l’ultimo episodio, la donna sarebbe stata minacciata e aggredita, fino a quando l’uomo avrebbe tentato di rientrare nell’abitazione contro la sua volontà. La richiesta di aiuto ha portato sul posto i poliziotti del Commissariato di Assisi, che hanno immediatamente messo in sicurezza la vittima e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

