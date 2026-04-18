Maltempo via alla ricognizione dei danni Le istruzioni per inoltrare la documentazione

Dopo le intense piogge e i venti di burrasca che si sono verificati tra fine marzo e inizio aprile, sono state avviate le operazioni di ricognizione dei danni. Sono stati segnalati alberi e pali caduti, numerosi allagamenti, esondazioni e crolli di strutture. Le autorità stanno raccogliendo la documentazione necessaria per valutare gli interventi di ripristino e assistenza.

LECCE – L’ondata di maltempo registrata tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, con piogge intense e persistenti e venti di burrasca, ha causato danni notevoli: alberi e pali caduti, allagamenti ed esondazioni, crolli di strutture e cedimenti del manto stradale.La Regione Puglia ha.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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