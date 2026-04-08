Maltempo | a Lanciano al via la ricognizione dei danni subiti da privati e attività produttive

A Lanciano è iniziata la fase di verifica dei danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati tra fine marzo e inizio aprile. La ricognizione riguarda sia le proprietà private che le attività commerciali e produttive colpite dal maltempo. Le autorità stanno raccogliendo le segnalazioni e valutando l’entità dei danni subiti nella zona.

Al via la ricognizione dei danni subiti da privati e attività produttive a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito Lanciano tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. L'amministrazione comunale ha attivato le procedure per la quantificazione dei danni, le schede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Maltempo, al via la ricognizione dei danni ad Aci CatenaA seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 18, 19, 20 e 21 gennaio 2026, il Comune di... Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.La provincia di Messina è alle prese con i danni causati da una nuova ondata di maltempo, che si aggiunge alle difficoltà già accumulate a seguito... Temi più discussi: Maltempo. A Lanciano allagamenti e strade chiuse. Frana trascina via furgone: due feriti - VIDEO; MALTEMPO: A LANCIANO DISPOSTA CHIUSURA PARCHI E STRADE; Emergenza frane a Lanciano: il Comune chiude altre tre strade; Maltempo al Centrosud, fiumi esondati e strade chiuse. Maltempo a Lanciano: chiusura strade, parchi e aree pubblicheA causa delle forti piogge il Comune dispone chiusure di strade, parchi e aree pubbliche. Illuminazione in protezione e monitoraggio C.O.C ... abruzzonews.eu Maltempo al Centrosud, fiumi esondati e strade chiuseIl maltempo continua a colpire il Centro-Sud con piogge incessanti, neve e vento, causando esondazioni, evacuazioni, gravi disagi alla viabilità e interruzioni dei collegamenti ferroviari: in Abruzzo, ... ansa.it Maltempo, la Regione chiede lo stato di emergenza nazionale dopo gli eventi tra il 31 marzo e il 3 aprile. Emergenza regionale per sei mesi - facebook.com facebook Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com