Maltempo a L’Aquila | 15 milioni per soccorrere famiglie e imprese
Il governo ha messo a disposizione 15 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del maltempo che ha colpito L’Aquila. La somma sarà suddivisa tra famiglie e imprese danneggiate, con l’obiettivo di coprire le spese di riparazione e ricostruzione. Le risorse saranno gestite da enti pubblici incaricati di coordinare i rimborsi per i danni strutturali, mentre le modalità di distribuzione ancora non sono state definite ufficialmente. La ripartizione dei fondi sarà comunicata nelle prossime settimane.
? Punti chiave Come verranno distribuiti i fondi tra famiglie e imprese colpite?. Chi gestirà concretamente i rimborsi per i danni strutturali?. Come faranno i piccoli comuni a superare i blocchi burocratici?. Quali criteri userà la Protezione Civile per mappare i danni?.? In Breve Fondi per contributi autonoma sistemazione e rimborsi danni a privati e imprese locali.. Umberto D’Annuntiis, Vincenzo Rivera e Maurizio Scelli coordinano le strategie operative regionali.. Sogesid supporterà i piccoli comuni della provincia per superare carenze tecniche e burocratiche.. Interventi mirati a riparare danni causati dai fenomeni meteorologici di febbraio e marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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