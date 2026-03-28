Bollette dati Cgia Mestre | rincari da 15,2 miliardi per famiglie e imprese

A un mese dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, i dati della Cgia Mestre indicano un aumento di 15,2 miliardi di euro nelle bollette di famiglie e imprese. Il prezzo del gas è salito di 26 euro per MWh, con un incremento dell’81 per cento, mentre quello dell’energia elettrica è aumentato di 41 euro per MWh, pari a un incremento del 38 per cento.

A un mese dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, i mercati energetici hanno già reagito con forza: il prezzo del gas è aumentato di 26 euro per MWh (+81 per cento), mentre quello dell’energia elettrica è salito di 41 euro per MWh (+38 per cento). Un’evoluzione che, inevitabilmente, si rifletterà sulle bollette, con prospettive tutt’altro che rassicuranti. Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, ipotizzando che nel 2025 e nel 2026 i consumi delle famiglie e delle imprese siano in linea con quelli registrati nel 2024, i rincari previsti per quest’anno rispetto al 2025 potrebbero raggiungere complessivamente i 15,2 miliardi di euro: 10,2 miliardi legati all’energia elettrica e 5 miliardi al gas. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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