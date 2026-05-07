L’Aquila | 15 milioni per far rinascere l’ex Convento dei Raccomandati

A L’Aquila sono stati stanziati 15 milioni di euro per il recupero dell’ex Convento dei Raccomandati. I lavori prevedono il restauro del Corso Stretto e la trasformazione della chiesa sconsacrata all’interno del complesso monumentale. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui dettagli delle modifiche, ma i fondi sono stati destinati a interventi di riqualificazione e riuso dell’area.

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