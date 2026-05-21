Maltempo 2024 e danni arrivano i primi 3 milioni | ecco a chi vanno i fondi

Durante il primo intervento di finanziamento legato al maltempo del 2024, sono stati stanziati circa 3 milioni di euro dalla Protezione civile regionale. Questi fondi sono destinati al ripristino dei danni subiti da famiglie, associazioni senza scopo di lucro, imprese agricole e attività economiche nelle zone dell’albenganese e dell’area metropolitana genovese. La somma rappresenta la prima tranche di un intervento più ampio previsto per far fronte ai danni causati dalle recenti condizioni meteorologiche avverse.

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