Maltempo 2024 e danni arrivano i primi 3 milioni | ecco a chi vanno i fondi
Durante il primo intervento di finanziamento legato al maltempo del 2024, sono stati stanziati circa 3 milioni di euro dalla Protezione civile regionale. Questi fondi sono destinati al ripristino dei danni subiti da famiglie, associazioni senza scopo di lucro, imprese agricole e attività economiche nelle zone dell’albenganese e dell’area metropolitana genovese. La somma rappresenta la prima tranche di un intervento più ampio previsto per far fronte ai danni causati dalle recenti condizioni meteorologiche avverse.
Ammonta a circa 3 milioni di euro la prima tranche dei fondi di Protezione civile che Regione Liguria mette a disposizione per il ripristino dei danni a famiglie, associazioni senza scopo di lucro, imprese agricole, attività economico-produttive dell’albenganese, dell’area metropolitana genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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