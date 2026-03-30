Dove vanno i fondi del 5x1000? Ecco chi ha incassato di più nell' Agrigentino

Nel territorio dell'Agrigentino, nel 2025, sono state assegnate somme provenienti dal 5x1000 a 428 associazioni e enti. La somma totale distribuita raggiunge una cifra complessiva di 1 milione di euro. Le organizzazioni beneficiarie includono diversi settori, con alcune che hanno ricevuto importi più elevati rispetto ad altre. I fondi vengono destinati a sostenere attività sociali, culturali e di volontariato presenti nella zona.

Sono complessivamente 428 le associazioni e gli enti dell’Agrigentino che nel 2025 hanno ricevuto fondi del 5x1000 per un totale di 1.123.010,57 euro grazie alle firme di 48.604 persone. Ogni anno la donazione di una quota dell'Irpef rappresenta una risorsa preziosa per il mondo del volontariato e del Terzo settore, un gesto di solidarietà che consente ai cittadini di destinare una parte delle proprie imposte a favore di enti e associazioni impegnati nel sociale, nella cultura, nella ricerca e nella tutela dell’ambiente, della salute e degli animali. Nella provincia di Agrigento, i dati più recenti dell’Agenzia delle Entrate analizzati... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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