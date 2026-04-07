Un errore nel calcolo delle pensioni per il 2024, causato dall’applicazione sbagliata delle nuove aliquote di rendimento previste dalla Legge di Bilancio, ha coinvolto l’Inps. La confusione ha interessato alcune categorie di pensionati, portando l’ente a riconoscere successivamente dei rimborsi. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli sui destinatari degli accrediti e le modalità di rimborso.

Un'applicazione errata delle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 ha portato Inps a commettere degli sbagli nel calcolo delle pensioni di alcune categorie. La manovra del governo del 2024 prevedeva un taglio della pensione rivolto alla categoria dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), del personale sanitario (CPS), degli insegnanti d'asilo e scuole parificate (CPI) e degli ufficiali giudiziari (CPUG). Questa riduzione, dopo l'intervento del Senato, avrebbe dovuto riguardare solo le pensioni anticipate, non quelle di vecchiaia. Inps, però, ha esteso il provvedimento a entrambe. Da qui i ricorsi, perché tanti pensionati hanno visto ridursi l'importo mensile, con una riduzione tra i 30 e i 150 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Errore di calcolo sulle pensioni 2024, adesso arrivano i rimborsi: ecco per chi

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Pensioni, l’Inps sbaglia i calcoli del taglio 2024: ecco i rimborsiNella manovra 2024 il governo ha tagliato la pensione a 732mila pensionati pubblici: enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari.

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Temi più discussi: Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessi; INPS commette un errore nel calcolo delle pensioni, in arrivo arretrati anche per l'ambito scuola per un totale di 40milioni. Di cosa si tratta; Inps, errore sul calcolo della pensione. Ecco chi deve restituire gli importi (anche 1000 euro) a partire da aprile; L’errore di calcolo del secolo; l’avventura di Trump in Iran.

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