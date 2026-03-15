Malore su nave | la Guardia Costiera salva un turista

Un turista francese di 76 anni ha avuto un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave si trovava tra Savona e Marsiglia. La Guardia Costiera è intervenuta per soccorrere l’uomo, che è stato assistito durante il viaggio. La nave ha proseguito la navigazione dopo aver gestito la situazione.

Un turista francese di 76 anni ha subito un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave navigava da Savona verso Marsiglia. L’incidente, avvenuto sabato 14 marzo, ha richiesto l’immediato intervento della Guardia Costiera di Imperia per un’evacuazione medica d’emergenza. L’allarme è stato scatenato dal comandante dell’unità navale che ha contattato direttamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Imperia, segnalando l’urgenza del caso. La risposta delle autorità locali è stata rapida e coordinata con il servizio sanitario locale, dimostrando l’efficienza dei protocolli di sicurezza marittima in vigore nella regione. La Risposta Operativa della Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malore su nave: la Guardia Costiera salva un turista Articoli correlati Malore sulla nave, l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso. Salvato giovane marinaioPortoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni... Adriatico in tempesta: Guardia Costiera salva passeggero greco con malore a 30 miglia dalla costa pugliese.Un passeggero greco è stato soccorso in mare aperto dalla Guardia Costiera di Vieste, in Puglia, durante la notte tra sabato e domenica 15 febbraio. Una raccolta di contenuti su Guardia Costiera Temi più discussi: Malore su nave da crociera: la Guardia Costiera soccorre passeggero al largo di Imperia; Malore su nave da crociera, evacuato un passeggero: intervento della Guardia Costiera di Imperia; Guardia costiera soccorre passeggero della nave Costa Smeralda colto da malore. Malore su nave da crociera, evacuato un passeggero: intervento della Guardia Costiera di ImperiaImperia. Un passeggero di 76 anni, di nazionalità francese, è stato soccorso nella prima serata di sabato 14 marzo a seguito di un grave malore accusato a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, ... riviera24.it Malore su nave da crociera: la Guardia Costiera soccorre passeggero al largo di ImperiaNella prima serata di sabato 14 marzo, il comandante della nave da crociera Costa Smeralda, in navigazione dal porto di Savona verso quello di Marsiglia, contattava la sala operativa della Capitaneria ... rivieratime.news La Guardia Costiera di Termoli ha sequestrato 550 kg di pescato e 8.000 ricci alle Tremiti. L'operazione ha portato a 10.500 euro di multe per contrastare la pesca illegale e l'abusivismo facebook Dall’inizio dell’anno sono 2.528 le partenze bloccate dalla Guardia Costiera tunisina e 2.568 dalle autorità libiche. Operazioni fondamentali per tutelare la vita umana, e che si inseriscono in una più ampia strategia, condotta con il contributo dell’Italia, per cont x.com