Paura sulla nave da crociera Queen Anne nello Stretto passeggero soccorso in mare dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di oggi, le autorità hanno eseguito un intervento di soccorso nel tratto di mare tra le coste del Messinese, dove una nave da crociera si trovava in navigazione. La Guardia Costiera di Milazzo ha evacuato d’urgenza un passeggero, che si trovava a bordo, a causa di un problema di salute. L’evacuazione si è svolta in modo rapido e senza complicazioni, garantendo il trasferimento del paziente a terra per le cure mediche necessarie.

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