Paura sulla nave da crociera Queen Anne nello Stretto passeggero soccorso in mare dalla Guardia Costiera
Nel pomeriggio di oggi, le autorità hanno eseguito un intervento di soccorso nel tratto di mare tra le coste del Messinese, dove una nave da crociera si trovava in navigazione. La Guardia Costiera di Milazzo ha evacuato d’urgenza un passeggero, che si trovava a bordo, a causa di un problema di salute. L’evacuazione si è svolta in modo rapido e senza complicazioni, garantendo il trasferimento del paziente a terra per le cure mediche necessarie.
Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nelle acque del Messinese, dove la Guardia Costiera di Milazzo ha effettuato un’evacuazione medica d’urgenza da una nave da crociera in navigazione nello Stretto.L’operazione ha riguardato la “Queen Anne”, imponente unità battente bandiera delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Merry Christmas! MSC Seaside starts tomorrow & Leaving Carnival...
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