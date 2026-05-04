Tre persone sono decedute e altre tre sono risultate malate a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico, secondo quanto comunicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La causa sospetta dell’epidemia sarebbe un’eventuale infezione da hantavirus. L’incidente si è verificato al largo di Capo Verde, senza ulteriori dettagli su altre possibili vittime o misure di sicurezza adottate.

Tre persone sono morte e almeno altre tre si sono ammalate a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera in navigazione nell’Oceano Atlantico, ha dichiarato domenica l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le tre vittime erano passeggeri della nave da crociera, ha dichiarato Oceanwide Expeditions, la compagnia che gestisce la nave, chiamata MV Hondius, attualmente ancorata a Praia, capitale di Capo Verde, un’isola al largo della costa occidentale dell’Africa. Alle 23:00 CET di domenica, le autorità di Capo Verde non avevano ancora permesso ai passeggeri di sbarcare per ricevere assistenza medica, ma le autorità sanitarie locali avevano visitato la nave e visitato due membri dell’equipaggio sintomatici che “necessitavano di cure mediche urgenti”, ha dichiarato Oceanwide Expeditions in un comunicato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, probabile epidemia da hantavirus

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