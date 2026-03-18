Va a fare il riposino pomeridiano ma ha un malore nel sonno | bimbo di 3 anni muore in ospedale a Jesolo

Un bambino di 3 anni è stato portato in ospedale a Jesolo dopo aver accusato un malore durante il riposino pomeridiano. La madre ha chiamato i soccorsi quando si è accorta che il bambino era incosciente, intorno alle 16. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto poco dopo.

Un bambino di 3 anni è morto in ospedale dopo aver avuto un malore durante il riposino pomeridiano. Il bimbo è stato trasportato in pronto soccorso a Jesolo dopo che la mamma ha chiamato i soccorsi: la donna si è accorta che il bimbo era incosciente quando ha cercato di svegliarlo, intorno alle 16. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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