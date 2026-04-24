Insegnante di musica e giovane padre muore nel sonno a 36 anni

Un insegnante di musica di 36 anni è deceduto nel sonno nella sua abitazione. Era noto per aver insegnato in diverse scuole medie e superiori della zona, tra cui una scuola media e un liceo scientifico e musicale. La sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità locale, dove era molto conosciuto. La famiglia ha confermato che l’uomo era anche un giovane padre. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

È morto nel sonno a soli 36 anni Vincenzo Paolo Zecca, insegnante di musica alla scuola media Benedetto Croce di Gonzaga, nel Mantovano, ma già docente all'Istituto comprensivo Margherita Hack di Suzzara, e molto conosciuto in Lombardia per aver insegnato anche al liceo scientifico e musicale G.B.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Comezzano: muore nel sonno la giovane di 23 anniLa notte tra sabato e domenica ha portato il dolore nel piccolo centro di Comezzano Cizzago, dove la giovane Francesca Metelli, di soli 23 anni, è... Ieri in Campania: giovane scivola in un burrone per 50 metri. Dramma a Salerno, 25enne muore nel sonnoTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, domenica 19 aprile 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ? Insegnante di musica e giovane padre, muore nel sonno a 36 anni - BresciaToday; Addio a Livia Burdese: la musica che ha fatto scuola a Fossano; Orgoglio autistico, la storia di Alberto e Giorgia - SuperAbile; L’Associazione 7 VJC presenta il Village #7. Insegnante Privato di Musica e Chitarra - Letuelezioni.itCondurre lezioni individuali o di gruppo online di chitarra, teoria musicale e performance. Se sei pronto a condividere la tua passione per la musica e la chitarra e a far parte della crescita ... romatoday.it Garrison a Verissimo, chi è l'insegnante di Amici: carriera e coming outGarrison Rochelle è nato a Dallas nel 1955. È il volto noto di Amici, celebre per il suo ruolo di insegnante di danza moderna e coreografo nel talent show di Canale 5. La sua carriera comincia ... adnkronos.com Un malore, nella notte tra mercoledì e giovedì, che non gli ha lasciato scampo. È morto così Vincenzo Paolo Zecca, 36 anni, insegnante di flauto traverso all’indirizzo musicale della scuola media di Gonzaga. Vincenzo era originario della Puglia, ma viveva a M - facebook.com facebook 23/4/26. Piovene Rocchette-Polesine-Boccasette. Una notizia che ha commosso la frazione di Boccasette che conoscevano la famiglia. Trovata ormai esanime nella sua casa di Piovene Rocchette (VI) Mara Portesan ved. De Pretto di 62 anni, insegnante di so x.com