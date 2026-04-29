Porto Torres malore al volante | auto contro un palo soccorsi rapidi

A Porto Torres, una donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell'auto e averla schiantata contro un palo in via Benedetto Croce. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 28 aprile e ha richiesto l’intervento immediato delle forze di soccorso, che hanno prestato assistenza alla conducente. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Porto Torres, 28 aprile: donna ferita dopo impatto dell'auto contro un palo in via Benedetto Croce.. I Vigili del Fuoco intervengono per mettere in sicurezza il palo rimasto pericolante dopo l'urto.. Una donna è finita in ospedale ieri, 28 aprile, a Porto Torres dopo che il suo veicolo ha perso la traiettoria in via Benedetto Croce, finendo violentemente contro un palo. Il sinistro si è verificato durante la mattinata di ieri. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore improvviso della conducente, fattore che avrebbe provocato la perdita di controllo dell’auto. L’impatto con...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres, malore al volante: auto contro un palo, soccorsi rapidi Notizie correlate Paura in A14, malore improvviso al volante: l’elisoccorso atterra in autostrada tra le auto in codaL'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agoniaARTA TERME (UDINE) - Speranze finite: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 74enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente contro un bus... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paura a Porto Torres, una donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo; Porto Torres, con l’auto si schianta contro un palo: ferita una donna; Scheda giocatore Coppolecchia Gioele; Porto Torres, dopo i crolli l’intero edificio di via Azuni resta off-limits. Malore alla guida, brutto incidente a Porto Torres: un feritoMalore alla guida a Porto Torres, auto contro un palo in via Benedetto Croce. Una donna è rimasta ferita ed è stata assistita dal 118. sassarioggi.it Infarto a bordo della Costa Pacifica: turista soccorso al largo di Porto TorresMalore sulla nave da crociera Costa Pacifica in viaggio da Valencia a Civitavecchia. L'uomo, un turista spagnolo di 73 anni, colpito da infarto è stato soccorso dalla Guardia costiera di Porto Torres ... unionesarda.it Sa die, seduta aperta a Porto Torres: il ricordo della rivoluzione sarda x.com Paura a Porto Torres, una donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri - facebook.com facebook