Malore in carcere muore il rapinatore solitario Stefano Mucci Era un ex poliziotto

Un uomo, di 59 anni e originario di Bergamo, è deceduto questa notte in carcere a causa di un malore. Era stato arrestato e si trovava in custodia. L’uomo aveva lavorato come poliziotto in passato ed era stato accusato di aver compiuto diverse rapine da solo nella zona di Macerata. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità penitenziarie. Si attendono eventuali accertamenti sulla causa del malore e sulle circostanze del decesso.

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