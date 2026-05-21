Malore in carcere muore il rapinatore solitario Stefano Mucci Era un ex poliziotto

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, di 59 anni e originario di Bergamo, è deceduto questa notte in carcere a causa di un malore. Era stato arrestato e si trovava in custodia. L’uomo aveva lavorato come poliziotto in passato ed era stato accusato di aver compiuto diverse rapine da solo nella zona di Macerata. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità penitenziarie. Si attendono eventuali accertamenti sulla causa del malore e sulle circostanze del decesso.

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ANCONA – Un malore in carcere ha causato la morte, questa notte, di Stefano Mucci, 59 anni, di origine bergamasca, ex poliziotto accusato di essere il rapinatore solitario che agiva nel Maceratese. L'ex sovrintendente delle Volanti, in servizio alla questura di Macerata, prima di finire nei guai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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