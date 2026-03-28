Un individuo solitario ha rapinato nel tardo pomeriggio una farmacia comunale situata in via Surbo a Trepuzzi. Secondo quanto riferito, l’uomo si è fatto consegnare il denaro presente nel locale, senza ricorrere alla violenza fisica. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta esaminando le immagini di videosorveglianza per identificare il responsabile.

L’episodio nel tardo pomeriggio in via Surbo a Trepuzzi. L’uomo travisato e armato di pistola ha minacciato i presenti ed ha arraffato l'incasso del momento, di circa 300 euro, per poi darsi alla fuga. Sul posto i carabinieri TREPUZZI – Ancora una volta un rapinatore solitario è entrato in azione nel tardo pomeriggio a Trepuzzi prendendo di mira la farmacia comunale di via Surbo. Era accaduto recentemente anche all’inizio di febbraio. Anche in questo caso l’assalto è avvenuto in pochi minuti, scuotendo la fredda serata e la tranquillità della zona, costringendo il personale in servizio a consegnare l’incasso sotto la minaccia di un’arma. Una volta ottenuto il bottino – quantificato in circa 300 euro – il rapinatore si è dileguato rapidamente, facendo perdere le tracce nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Rapinatore solitario in azione, entra nella farmacia comunale e si fa consegnare il denaro

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