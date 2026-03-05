Un uomo di 32 anni, di origine straniera e coinvolto in una rapina a un tabaccaio a Latina, è deceduto nei giorni scorsi. Era in custodia e ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre si trovava in carcere. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Morto il 32enne accusato della rapina al tabaccaio a Latina. L'uomo era ricoverato al Santa Maria Goretti dopo un malore accusato subito dopo l'ingresso nel carcere È morto nei giorni scorsi il 32enne di origine straniera accusato di aver partecipato alla rapina ai danni di un tabaccaio a Latina. L'uomo era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Santa Maria Goretti, dove era stato trasferito dopo aver accusato un malore subito dopo l'ingresso nel carcere del capoluogo. L'episodio contestato risale alla sera del 31 gennaio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il tabaccaio sarebbe stato aggredito mentre stava rientrando a casa con l'incasso della giornata.

© Dayitalianews.com - Latina, muore il 32enne accusato della rapina al tabaccaio: era ricoverato dopo un malore in carcere

Malore dopo l'ingresso in carcere: 32enne, arrestato per una rapina al tabaccaio, ricoverato in coma al Goretti Un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, avvenuto poco dopo l'ingresso nel carcere di Latina, ha portato al...

