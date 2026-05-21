Malika Ayane ha parlato del suo rapporto con i media, spiegando che all’inizio le dava molta paura l’idea di esporsi pubblicamente. Ha raccontato che, nel tempo, ha sviluppato un legame abbastanza stretto con i giornali, considerandolo come una convivenza quotidiana. La cantante ha descritto l’intervista pubblicata su un giornale come un momento che, per lei, ha un’aura quasi sacra, sottolineando il rispetto e la cautela con cui si approccia al mondo della stampa.

Milano –?????? “Con i giornali ho un rapporto di convivenza abbastanza intenso e, proprio come in ogni convivenza, ci sono giorni in cui li amo tantissimo ed altri in cui li amo meno, così come ci sono momenti di lettura in cui includo tantissimo e altri in cui includo meno” ammette Malika Ayane, protagonista oggi della festa per i 70 anni del Giorno, a proposito dei suoi legami con web e carta stampata. Da bambina qual è stato il suo primo contatto col mondo dell’informazione? “Attraverso la televisione, naturalmente. Quando al Tg Uno, tra la caduta del Muro di Berlino e i Mondiali di Italia 90, irruppe prepotentemente nelle nostre vite la Guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malika Ayane: “L’intervista sul giornale ha un’aura sacrale, agli inizi mi spaventava molto l’idea di espormi”

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