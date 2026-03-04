Questa sera a Bologna, alle 21, all’Arena del Sole, si tiene la serata intitolata

Bologna, 4 marzo 2026 – Si intitola ’Liberi’, in omaggio allo spirito di Lucio, la serata che questa sera si festeggia a Bologna, alle 21, all’Arena del Sole. Prodotto da Qn-Carlino e ideato con la Fondazione Lucio Dalla e Sony Music, lo spettacolo vede tra gli ospiti Malika Ayane, Paola Iezzi, Graziano Galatone, Walter Veltroni, l’Antoniano e il Bologna Fc. Malika Ayane, reduce da Sanremo, dove ha presentato Animali notturni, sarà stasera all’Arena del Sole. Malika, qual è stato il suo primo contatto con Lucio? “La sigla di Lunedì film, quella che faceva “duvudubà“. Brano divertente anche per l’approccio fantasioso che mi suscitava l’associazione col gabbiano-pellicola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malika Ayane e il ricordo di Lucio Dalla: “Un poeta visionario, ‘Attenti al lupo’ mi emozionò da bambina”

CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika AyaneAssegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri.

Tutto quello che riguarda Malika Ayane

Temi più discussi: Animali Notturni: Malika Ayane e il pop d’autore che esplora il lato selvaggio dell’amore; Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: dalle origini alla protesta a Sanremo. Testo e significato del brano 'Animali notturni'; Malika Ayane e il kit cosmetico Animali notturni, la Rai avvia verifiche; Sanremo, Malika Ayane e Claudio Santamaria. Il testo della cover.

Malika Ayane e il titolo della sua canzone ‘Animali Notturni uguale a quello di prodotto cosmetico pubblicizzato da lei: la Rai avvia verificheLa cantante ha promosso sui social un cosmetico con lo stesso nome del suo brano per Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche ... ilfattoquotidiano.it

Malika Ayane e Claudio Santamaria a Sanremo, il testo di Mi sei scoppiato dentro il cuoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Malika Ayane e Claudio Santamaria a Sanremo, il testo di Mi sei scoppiato dentro il cuore ... tg24.sky.it

La vibonese Cecilia Pietropaolo è manager ed editrice del team di producer Itaca che ha contribuito al successo di “Per sempre sì” e “Animali Notturni” di Malika Ayane al Festival: «Il prossimo passo è l’Eurovision. Sal non vuole “solo” partecipare ma è pronto - facebook.com facebook

Sanremo 2026, le pagelle ai look della finale: Laura Pausini inizia alla grande, voto 10. Malika Ayane argentea, Tommaso Paradiso impeccabile di Ilaria Mauri @FQMagazineit x.com