Pagelle Canzonissima 11 aprile | Moro e i Jalisse urlano Arisa incanta Malika Ayane accarezza Ha vinto ‘La notte’

Nella puntata di Canzonissima andata in onda l’11 aprile 2026, i cantanti Moro e i Jalisse hanno cantato con grande energia, mentre Arisa ha regalato un’esibizione coinvolgente. Malika Ayane ha proposto un’interpretazione più delicata, che ha ricevuto apprezzamenti. La gara si è conclusa con la vittoria di ‘La notte’, una delle esibizioni più apprezzate della serata. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si avvicina alla fine della prima stagione.

Roma, 11 aprile 2026 – ‘Canzonissima’ entra nel vivo: mancano poche puntate alla conclusione di questa prima stagione del programma musicale condotto da Milly Carlucci su Raiuno ogni sabato in Prima serata. Chi ha vinto. A vincere la puntata di sabato 11 aprile di ‘Canzonissima’ è stata ‘La Notte’, portata davanti alla giuria da Arisa. Le pagelle. Le pagelle della puntata di sabato 11 aprile di ‘Canzonissima’. Fabrizio Moro - ‘Sono solo parole’: voto Noemi. Nel senso di “per fortuna che l’ha cantata Noemi e lui l’ha solo scritta”. Non avrebbe mai avuto lo stesso successo. Questo è un capolavoro, le tonsille di Fabrizio Moro no. Fabri, l’urlo fine a se stesso lascialo alle mamme che si devono sfogare perché i figli adolescemi vogliono farsi soltanto gli affari loro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Canzonissima 11 aprile: Moro e i Jalisse urlano, Arisa incanta, Malika Ayane accarezza. Ha vinto ‘La notte’ Canzonissima, Vittorio Grigolo con ‘Caruso’ ha vinto la terza puntata: le pagelle del 4 aprile. Elettra Lamborghini insegna twerkingRoma, 4 aprile 2026 – Chi ha vinto la terza puntata di Canzonissima? Quella del programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su... Canzonissima 2026, diretta prima puntata: apre la gara Malika AyaneClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27...