Scooter subacquei e rebreather | così il team finlandese ha recuperato i corpi dei sub italiani nella grotta alle Maldive – Il video

Un team di speleosub finlandese ha recuperato i corpi di tre sub italiani all’interno di una grotta nelle Maldive. I tre finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, hanno utilizzato scooter subacquei e rebreather durante le operazioni di recupero. La scena è stata documentata in un video che mostra le procedure di immersione e il ritrovamento dei corpi. L’intera operazione si è svolta in un’area remota e difficile da raggiungere, sotto la supervisione delle autorità locali.

I tre speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, appartenenti alla ong Dan Europe, hanno utilizzato un equipaggiamento altamente specializzato durante le immersioni condotte in una grotta sottomarina alle Maldive, dove è stata effettuata la ricerca dei corpi dei quattro sub italiani. Secondo l’organizzazione no-profit internazionale attiva nella sicurezza e nella prevenzione in ambienti ad alto rischio, il team ha effettuato l’esplorazione del sistema di cavità sommerse a circa 60 metri di profondità, valutando le condizioni operative e raccogliendo dati utili per le successive fasi del recupero. Nella giornata di lunedì 18 maggio sono stati individuati i quattro sub dispersi, mentre oggi sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. 🔗 Leggi su Open.online

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MALDIVE: INDIVIDUATI I 4 CORPI, IL RECUPERO NELLE PROSSIME 48 ORE | 18/05/2026

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