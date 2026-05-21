Il 14 maggio, cinque italiani sono entrati in una grotta vicino all'isola di Alimathà, alle Maldive, e non sono più usciti. La spedizione è stata accompagnata da un briefing pre-immersione e si è conclusa con la scoperta di una luce all’interno della cavità. Successivamente, sono stati identificati una serie di errori commessi durante l’operazione che hanno complicato le ricerche e le operazioni di recupero. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto e sulla dinamica dell’incidente.

Il 14 maggio, cinque italiani sono entrati in una grotta vicino all'isola di Alimathà, alle Maldive, e non hanno più fatto ritorno. Le vittime erano Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia marina all'Università di Genova; sua figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni; il biologo marino Federico Gualtieri; la ricercatrice Muriel Oddenino; e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, responsabile operativo a bordo dello yacht da crociera subacquea Duke of York. L'analisi della tragedia è legata una sorta di «catena di errori». La rete di decisioni Il primo istinto dell'opinione pubblica, dei media e... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, l'ultima ricostruzione: il briefing pre-immersione, la luce nella caverna e la lunga «catena di errori»

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