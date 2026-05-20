Sono stati recuperati i corpi dei due subacquei italiani scomparsi alle Maldive. Secondo fonti della Farnesina, i corpi sono stati trovati dopo operazioni di decompressione e risalita. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Le autorità locali e il team di soccorso hanno concluso le operazioni di recupero, che hanno coinvolto anche un'ultima immersione. La Farnesina ha confermato il ritrovamento e la fine delle ricerche.

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca d'appoggio; il secondo ha avuto una risalita lenta con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Anche il secondo corpo poi è stato portato a bordo della barca appoggio. Gli ultimi due corpi che restavano da recuperare erano quelli di Giorgia Sommacal, la 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice. Cosa è successo? I 5 italiani sono morti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando durante un’immersione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, ecco come stati recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino: la decompressione, la risalita e l'ultima immersione

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Maldive, recuperati gli ultimi due corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

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