Nelle acque delle Maldive sono state recuperate tutte le vittime italiane coinvolte nell’incidente subacqueo. Sono state trovate delle videocamere GoPro a circa 60 metri di profondità, e le immagini registrate stanno contribuendo a ricostruire quanto accaduto. Le autorità stanno analizzando i contenuti per chiarire le cause dell’incidente e comprendere le dinamiche di quanto successo in un’area nota per le sue condizioni di mare tranquille. La ricerca di ulteriori dettagli prosegue per ricostruire la sequenza degli eventi.

Recuperati tutti i cadaveri dei sub italiani morti alle Maldive, ora si cerca di capire cosa sia davvero successo negli abissi di un mare paradisiaco che si è trasformato in un inferno. Decisive saranno le immagini registrate dalle GoPro recuperate insieme all’attrezzatura dei cinque sub italiani morti nella grotta di Alimatha potrebbero diventare la chiave dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive. Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: «Non ci sono correnti nella grotta, impossibile essere risucchiati». Cosa è successo Sub morti alle Maldive Le telecamere indossate dai sommozzatori, secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, le videocamere GoPro trovate a 60 metri: le immagini che svelano la verità

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