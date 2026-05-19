Trovate le GoPro dei sub morti alle Maldive spunta l' ipotesi del tunnel killer | Ecco come sono stati risucchiati
Le autorità maldiviane hanno annunciato di aver recuperato alcune GoPro e attrezzature subacquee dai sub finlandesi coinvolti nel recupero dei corpi dei quattro italiani rimasti intrappolati in una grotta. Le immagini registrate dai dispositivi sono state consegnate alla polizia per le indagini. Tra le ipotesi considerate, si valuta quella di un possibile risucchio attraverso un tunnel, in relazione alle circostanze del ritrovamento. Le autorità stanno analizzando i reperti e le circostanze dell’incidente.
I tre subacquei finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani rimasti intrappolati nella grotta hanno consegnato alla polizia maldiviana alcune GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all’interno del sistema di cavità dove sono stati ritrovati i corpi. 🔗 Leggi su Today.it
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