Trovate le GoPro dei sub morti alle Maldive spunta l' ipotesi del tunnel killer | Ecco come sono stati risucchiati

Le autorità maldiviane hanno annunciato di aver recuperato alcune GoPro e attrezzature subacquee dai sub finlandesi coinvolti nel recupero dei corpi dei quattro italiani rimasti intrappolati in una grotta. Le immagini registrate dai dispositivi sono state consegnate alla polizia per le indagini. Tra le ipotesi considerate, si valuta quella di un possibile risucchio attraverso un tunnel, in relazione alle circostanze del ritrovamento. Le autorità stanno analizzando i reperti e le circostanze dell’incidente.

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