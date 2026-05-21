Maldive la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta inadeguata
Un team di speleosub finlandesi ha recuperato in Maldive l’attrezzatura tecnica degli italiani, che era stata lasciata in acqua. La scena si è svolta in un tratto di mare vicino a un atollo, dove sono stati trovati diversi oggetti tra cui bombole, maschere e mute. La ricerca è avvenuta dopo che gli operatori locali avevano segnalato la scomparsa dell’attrezzatura durante un’immersione. Nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite o incidenti durante il recupero.
Sono state recuperate le ultime due salme dei cinque sub italiani deceduti nelle Maldive: quelle di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino.A Malè continuano a emergere dettagli sull’incidente avvenuto nella grotta di Alimatha. Secondo fonti maldiviane riportate dal Corriere, la professoressa Monica Montefalcone indossava una tuta corta, ritenuta inadeguata per un’immersione tecnica in grotta a profondità elevate. Un team di speleosub finlandesi ha recuperato tutta l’attrezzatura tecnica degli italiani, sia quella indossata sia quella dispersa nella grotta. Il materiale – bombole, computer di immersione, torce e soprattutto le GoPro dei sommozzatori – è già sotto sequestro delle autorità maldiviane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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