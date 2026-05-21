Maldive la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta inadeguata

Un team di speleosub finlandesi ha recuperato in Maldive l’attrezzatura tecnica degli italiani, che era stata lasciata in acqua. La scena si è svolta in un tratto di mare vicino a un atollo, dove sono stati trovati diversi oggetti tra cui bombole, maschere e mute. La ricerca è avvenuta dopo che gli operatori locali avevano segnalato la scomparsa dell’attrezzatura durante un’immersione. Nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite o incidenti durante il recupero.

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