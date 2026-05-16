Riprese le ricerche dei sub morti alle Maldive indagini sui permessi dei limiti di profondità | Vietate le immersioni ricreative oltre i 30m
Le autorità maldiviane e italiane hanno ripreso le ricerche dei cinque sub italiani morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Le indagini si concentrano sui permessi e sui limiti di profondità delle immersioni ricreative, con un’attenzione particolare alla normativa che vieta di superare i trenta metri di profondità. Questa restrizione rappresenta un punto chiave nell’indagine per capire eventuali responsabilità o irregolarità legate alle circostanze della tragedia. Le ricerche sono state interrotte e riprese più volte nelle ultime settimane.
“Sono proibite le immersioni ricreative oltre i trenta metri di profondità”. È questo uno dei punti centrali su cui si stanno concentrando gli accertamenti della polizia maldiviana e della Procura di Roma dopo la morte dei cinque sub italiani nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I connazionali stavano esplorando la grotta di Thinwana Kandu, nota anche come “Grotta degli squali”, a oltre 50 metri di profondità: una quota che il regolamento turistico dell’arcipelago vieta espressamente per le immersioni ricreative. Intanto sono riprese le operazioni di ricerca dei corpi, sospese ieri a causa del maltempo. Otto sommozzatori maldiviani sono impegnati nelle immersioni: due sono già sott’acqua, mentre gli altri sei si alterneranno per tentare di recuperare i dispersi e riportarli in superficie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sub morti alle Maldive: riprendono le operazioni nella grotta mentre cresce l'ipotesi di incidente
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