Maldive i sub usciti dalla Grotta degli Squali hanno usato ancora il respiratore | la malattia da decompressione

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle recenti immagini provenienti dalle Maldive si vede un gruppo di sub che, dopo aver recuperato i corpi di due italiani, utilizza ancora il respiratore durante la risalita dalla Grotta degli Squali. Le immagini mostrano una procedura specifica adottata nel corso dell’operazione di recupero. La situazione ha attirato l’attenzione per la presenza di un sub che indossa il dispositivo di respirazione mentre esce dall’acqua. La vicenda riguarda un episodio di malattia da decompressione legato all’attività di immersione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nelle immagini arrivate in questi giorni stiamo vedendo una procedura particolare seguita dai sub che hanno recuperato i corpi degli italiani alle Maldive. Una volta emersi dall'acqua non staccano subito il respiratore ma continuano a usare l'aria nelle bombole. Secondo diverse fonti è una procedura che serve a evitare i sintomi della malattia da decompressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italiani morti alle Maldive, «risucchiati nelle grotte dall'effetto Venturi» la nuova ipotesi

Video Italiani morti alle Maldive, «risucchiati nelle grotte dall'effetto Venturi» la nuova ipotesi

Sullo stesso argomento

Cos’è la malattia da decompressione per cui è morto il sub impegnato nel recupero dei corpo degli italiani alla MaldiveRoma, 16 maggio 2026 – È morto per malattia da decompressione il sergente maggiore maldiviano Mohammed Mahdi impegnato nel recupero dei corpi dei...

Leggi anche: Sub italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri dalla Grotta degli Squali

maldive i sub uscitiMaldive, i sub usciti dalla Grotta degli Squali hanno usato ancora il respiratore: la malattia da decompressioneNelle immagini arrivate in questi giorni stiamo vedendo una procedura particolare seguita dai sub che hanno recuperato i corpi degli italiani alle Maldive ... fanpage.it

maldive i sub uscitiSub morti Maldive, recuperati tutti i corpi. Il tour operator: Non avevano i permessiLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti Maldive, recuperati tutti i corpi. Il tour operator: Non avevano i permessi' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web