Maldive i sub usciti dalla Grotta degli Squali hanno usato ancora il respiratore | la malattia da decompressione
Nelle recenti immagini provenienti dalle Maldive si vede un gruppo di sub che, dopo aver recuperato i corpi di due italiani, utilizza ancora il respiratore durante la risalita dalla Grotta degli Squali. Le immagini mostrano una procedura specifica adottata nel corso dell’operazione di recupero. La situazione ha attirato l’attenzione per la presenza di un sub che indossa il dispositivo di respirazione mentre esce dall’acqua. La vicenda riguarda un episodio di malattia da decompressione legato all’attività di immersione.
Nelle immagini arrivate in questi giorni stiamo vedendo una procedura particolare seguita dai sub che hanno recuperato i corpi degli italiani alle Maldive. Una volta emersi dall'acqua non staccano subito il respiratore ma continuano a usare l'aria nelle bombole. Secondo diverse fonti è una procedura che serve a evitare i sintomi della malattia da decompressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sky tg24. . Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante una immersione nella grotta di Alimathà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. facebook
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