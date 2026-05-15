Come sono morti gli italiani alle Maldive? Avvelenati dalle bombole disorientati o incastrati nella grotta | le tre ipotesi

Da ilmessaggero.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità delle Maldive stanno indagando sulle cause dei decessi di alcuni italiani nell'arcipelago. Attualmente si considerano tre ipotesi principali: un avvelenamento causato dalle bombole di ossigeno, un incidente dovuto a disorientamento o un incidente in una grotta dove alcuni sono rimasti incastrati. Mentre l’ambasciatore italiano si recherà a Malè, i sommozzatori si preparano a intervenire nelle grotte dell’atollo di Vaavu per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

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Mentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora su tre scenari per ricostruire la morte di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: un'intossicazione da ossigeno, la perdita di orientamento nel tunnel di coralli, o uno dei cinque rimasto intrappolato trascinando gli altri in una corsa contro il tempo finita male. Perché erano lì, la grotta a 50 metri, le correnti e il giallo della miscela Le operazioni di recupero Sul luogo della tragedia sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana con a bordo sommozzatori della Guardia costiera, della polizia e un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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