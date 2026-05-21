Le autorità delle Maldive hanno disposto le autopsie sui cinque corpi dei sub trovati in un cunicolo senza via d’uscita. I corpi sono stati portati in Italia per ulteriori analisi, mentre le indagini mirano a chiarire le circostanze che hanno portato a questa scoperta. La scena del ritrovamento si trova in un'area sommersa, e al momento si cercano di ricostruire le modalità dell’incidente e le cause del decesso. Nessun dettaglio sulle attrezzature utilizzate è stato ancora comunicato ufficialmente.

Mentre i corpi dei 5 sub fanno rientro in Italia, si cerca di ricostruire le dinamiche dei fatti: i cadaveri sono stati ritrovati in un cunicolo senza via d'uscita Troppe cose non tornano, qualche errore da parte dei sub morti pare sia stato fatto. Adessotutti i corpi sono stati recuperatie mentre tornano in Italia, dove ci saranno i propri cari a piangerli, è stata disposta l’autopsia per capire cosa non è funzionato, se non sono state rispettate determinate regole o se c’è stato un problema legato ad un percorso sbagliato. Innanzitutto per entrare nella prima grotta bisognava scendere di 50 metri, a quel punto, poco più sotto, si trovava un cunicolo, lungo circa 30 metri e stretto 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, dubbi sull’attrezzatura: disposte le autopsie dei 5 corpi

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His family shielded him from the adopted son's schemes after hearing his true feelings.

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