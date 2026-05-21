Maldive come sono morti i sub italiani | ingannati da sabbia alzata entrati in panico sbagliata l’uscita aria finita

In un incidente avvenuto nelle acque delle Maldive, alcuni sub italiani hanno perso la vita mentre facevano immersioni. Secondo le ricostruzioni, i sub sono stati ingannati dalla sabbia alzata, il che ha causato disorientamento e panico. Durante l'escursione, alcuni avventurieri hanno sbagliato la procedura di uscita e l'aria si è esaurita prima di poter tornare in superficie. La mancanza di un filo d'Arianna e la visibilità ridotta sono stati fattori determinanti nell'accaduto.

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