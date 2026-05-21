Maldive come sono morti i sub italiani | ingannati da sabbia alzata entrati in panico sbagliata l’uscita aria finita

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incidente avvenuto nelle acque delle Maldive, alcuni sub italiani hanno perso la vita mentre facevano immersioni. Secondo le ricostruzioni, i sub sono stati ingannati dalla sabbia alzata, il che ha causato disorientamento e panico. Durante l'escursione, alcuni avventurieri hanno sbagliato la procedura di uscita e l'aria si è esaurita prima di poter tornare in superficie. La mancanza di un filo d'Arianna e la visibilità ridotta sono stati fattori determinanti nell'accaduto.

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La combinazione tra disorientamento, assenza di filo d'Arianna e perdita di visibilità dovuta ai sedimenti e alla sabbia alzata avrebbe innescato la sequenza fatale che ha portato all’esaurimento dell’aria e all’annegamento, come anticipato da Il Giornale d'Italia I sub italiani alle Maldive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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