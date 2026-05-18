I corpi dei 4 italiani trovati tutti nello stesso punto La missione dei sub finlandesi | Ecco come saranno recuperati – La diretta
I corpi di quattro italiani sono stati trovati nello stesso punto nelle acque vicino all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le ricerche sono state condotte da un team di sub finlandesi, che hanno individuato i corpi dei dispersi, tra cui tre donne e un uomo. I quattro erano scomparsi giovedì durante un’immersione. La notizia è stata comunicata attraverso una diretta, che ha illustrato anche la modalità con cui i sub procederanno al recupero dei corpi.
Sono stati individuati i corpi dei quattri sub italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Lo riporta la Farnesina. A confermare la ripresa delle oparazioni «di ispezione e familiarizzazione dell’area» da parte del team di tre esperti sub finlandesi della società Dan Europe – arrivato ieri sull’isola – è stato il portavoce dell’ufficio del presidente maldiviano, Mohamed Hussain Shareef. I 5 sub morti alle Maldive e le due autorizzazioni mancanti per l’immersione. Le ricerche sono state effettuate con l’ausilio di un Rov, un veicolo sottomarino telecomandato. 🔗 Leggi su Open.online
Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, cosa è successo e chi sono le vittime
Sullo stesso argomento
«Trovati i corpi dei 4 italiani alle Maldive», la missione dei sub finlandesi: la conferma della Farnesina – La direttaSono riprese, dopo due giorni di sospensione, le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì nelle acque...
Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiSono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità.
Maldive,fonti locali:individuati i corpi dei 4 italiani dispersi. La Farnesina conferma. Alle ricerche partecipa il team subacqueo esperto con 3 finlandesi. Due nomi,la figlia della biologa e la guida,non erano nella lista dell'immersione autorizzata. x.com
Le forze Maldiviane: i corpi individuati dei 4 italiani saranno recuperati in future immersioni - Facebook facebook
Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani: Saranno recuperati domani. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it
Maldive, corpi dei 4 sub italiani individuati nel terzo segmento della grotta vicino all'atollo di VavuLa Farnesina ha confermato che i corpi dei quattro sub italiani dispersi nelle Maldive sono stati individuati all’interno di una grotta ad Alimathà. Il ritrovamento è stato effettuato da un team di ... virgilio.it
Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit