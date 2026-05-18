I corpi dei 4 italiani trovati tutti nello stesso punto La missione dei sub finlandesi | Ecco come saranno recuperati – La diretta

I corpi di quattro italiani sono stati trovati nello stesso punto nelle acque vicino all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le ricerche sono state condotte da un team di sub finlandesi, che hanno individuato i corpi dei dispersi, tra cui tre donne e un uomo. I quattro erano scomparsi giovedì durante un’immersione. La notizia è stata comunicata attraverso una diretta, che ha illustrato anche la modalità con cui i sub procederanno al recupero dei corpi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui