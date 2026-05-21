Malcesine si trasforma in un giardino sul lago | tre giorni tra rose rare agrumi e fioriture spettacolari

Dal 22 al 24 maggio il centro storico di Malcesine ospiterà l’evento “Malcesine in Fiore”, una manifestazione dedicata al settore florovivaistico. Durante questa tre giorni, le vie del paese saranno decorate con esposizioni di piante rare, agrumi e fioriture di vario tipo. La manifestazione, ormai consolidata negli anni, richiama visitatori anche da fuori regione e si svolge in un contesto che si affaccia sul Lago di Garda, trasformando il centro storico in un grande giardino all’aperto.

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