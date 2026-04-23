Dal 1° al 3 maggio, il centro storico di Cortona si trasforma per tre giorni grazie a “Cortona in Fiore”, una manifestazione dedicata al florovivaismo. L’evento prevede l’esposizione di numerosi fiori e piante, attirando migliaia di visitatori nella cittadina toscana. Durante le giornate, si tengono esposizioni e iniziative legate al settore del giardinaggio, coinvolgendo aziende e appassionati provenienti da diverse zone.

Cortona si prepara ad accogliere migliaia di fiori e visitatori con “Cortona in Fiore”, la manifestazione dedicata al florovivaismo che animerà il centro storico dal 1° al 3 maggio. Promosso dal Comune e da Confesercenti, con la collaborazione della Proloco Cortona centro storico, del Gruppo storico e dell’istituto “Luca Signorelli”, l’evento trasformerà piazze e vie in un grande giardino a cielo aperto. Per tre giorni la città sarà attraversata da colori, profumi e installazioni floreali realizzate da aziende del settore, commercianti e residenti. Cuore della manifestazione sarà la mostra mercato dei fiori e del rame, allestita nelle principali piazze – Signorelli, Repubblica e Garibaldi – aperta dalle 9 alle 20.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cortona in Fiore, tre giorni tra colori e profumi: il centro storico si trasforma

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