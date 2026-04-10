Tra venerdì 10 e domenica 12 aprile, l’Alto Garda ospiterà la Lake Garda 42, una maratona che si svolgerà tra Limone e Malcesine. L’evento attirerà atleti e appassionati provenienti da diverse nazioni, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che attraversa i sentieri più riconoscibili del territorio. La gara rappresenta un’occasione di rilievo internazionale per questa zona del lago.

L’Alto Garda si prepara a trasformarsi in un palcoscenico sportivo di rilievo internazionale con il ritorno della Lake Garda 42, un evento che tra questo venerdì 10 aprile e domenica 12 aprile porterà atleti e appassionati lungo i sentieri più iconici del territorio. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la maratona da 42 chilometri, che vedrà la partenza dai lidi di Limone sul Garda per concludersi a Malcesine, toccando nel suo percorso le località di Riva del Garda, Arco e Torbole. Parallelamente, si svolgeranno una mezza maratona con tragitto da Arco a Malcesine e diverse competizioni dedicate ai giovanissimi nel centro storico di Arco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garda 42: la maratona tra Limone e Malcesine sfida il lago

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