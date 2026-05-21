Malattie rare tre anni per diagnosi linfoma cutaneo a cellule T | Personalizzare cure

Dopo un percorso di tre anni, è stata diagnosticata a un paziente una forma rara di linfoma cutaneo a cellule T. La diagnosi è stata confermata in un centro specializzato, dove si sono valutate le diverse opzioni terapeutiche. La gestione di questa malattia richiede un approccio personalizzato, che tenga conto delle caratteristiche specifiche del caso. La diagnosi di questa patologia, poco frequente, ha portato a un’attenta pianificazione delle cure, con l’obiettivo di ottimizzare il trattamento e migliorare la qualità di vita del paziente.

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Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - “La personalizzazione del trattamento e la presa in carico in centri specializzati sono elementi chiave per ottimizzare le strategie terapeutiche del linfoma cutaneo a cellule T (Ctcl, Cutaneous T-Cell Lymphoma)”. Lo riferiscono gli autori di un articolo pubblicato sul ‘British Journal of Haematology', (How I manage mycosis fungoides and Sézary syndrome: current controversies and unmet needs) e che torna di particolare attualità in occasione della XXI Giornata nazionale del malato oncologico promossa da Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia). Non esiste il paziente oncologico medio, come ricorda il tema ‘United by Unique' scelto dalla comunità oncologica internazionale per il triennio 2025-2027, che pone al centro l'unicità di ogni storia di malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie rare, tre anni per diagnosi linfoma cutaneo a cellule T: "Personalizzare cure" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 3-Year-Old Misdiagnosed as Cerebral Palsy — The Real Answer Will Shock You | Pediatric Oncall Sullo stesso argomento Leggi anche: Malattie rare, cardiologo Badagliacca: "Ci vogliono 2-3 anni per una diagnosi di ipertensione polmonare" AIFA approva 4 nuovi farmaci: più cure per tumori e malattie rare? Cosa sapere L'AIFA approva quattro nuove molecole per trattare tumori, malattie rare e distrofia di Duchenne. Malattie rare, tre anni per diagnosi linfoma cutaneo a cellule T: Personalizzare cureLa personalizzazione del trattamento e la presa in carico in centri specializzati sono elementi chiave per ottimizzare le strategie terapeutiche del linfoma cutaneo a cellule T (Ctcl, Cutaneous T-Cel ... adnkronos.com Malattie rare, Iss: in 10 anni identificate 30 nuove mutazioni geneticheIn dieci anni, il laboratorio all’interno del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità ha individuato circa trenta nuove mutazioni genetiche e descritto i meccanismi molecolari ... rainews.it