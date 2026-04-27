AIFA approva 4 nuovi farmaci | più cure per tumori e malattie rare

L'AIFA ha dato il via libera all'utilizzo di quattro nuovi farmaci destinati a trattare tumori, malattie rare e la distrofia di Duchenne. Questi nuovi medicinali sono stati approvati dopo aver superato le procedure di valutazione e sono ora disponibili per l'impiego in ambito clinico. La loro approvazione amplia le opzioni terapeutiche in queste aree, offrendo nuove possibilità di trattamento ai pazienti.

? Cosa sapere L'AIFA approva quattro nuove molecole per trattare tumori, malattie rare e distrofia di Duchenne.. L'estensione di nove indicazioni e nuovi equivalenti garantisce sostenibilità al Servizio Sanitario Nazionale.. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di quattro nuove molecole, estendendo l’uso di altri medicinali e ampliando la disponibilità di farmaci equivalenti per garantire cure accessibili e sostenibili al Servizio Sanitario Nazionale. La decisione, presa dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA durante la riunione della scorsa settimana, punta a rafforzare il supporto alle malattie rare, alle patologie croniche e alle neoplasie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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