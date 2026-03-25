Malattie rare cardiologo Badagliacca | Ci vogliono 2-3 anni per una diagnosi di ipertensione polmonare

Un cardiologo ha spiegato che l'ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara che si sviluppa nei vasi polmonari, causando un aumento della pressione e un coinvolgimento del cuore destro. La diagnosi può richiedere tra i due e i tre anni, e la condizione può portare a un'insufficienza cardiaca. La malattia coinvolge specificamente i piccoli vasi del polmone, alterando la funzione cardiaca.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - “L'ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara che inizia a livello del polmone: i piccoli vasi si chiudono, sale la pressione, con un forte impatto per il cuore destro, che non riesce a compiere il suo lavoro, sfociando nell'insufficienza cardiaca. Il sintomo principale è l'affanno, comune più o meno a tutte le malattie cardiologiche e respiratorie, nonché motivo per cui la diagnosi è tardiva. Passano, infatti, circa 2-3 anni dalla comparsa del sintomo alla diagnosi precisa di Iap”. Così Roberto Badagliacca, professore responsabile Uos Terapia intensiva cardiologica, dipartimento di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie rare, cardiologo Badagliacca: "Ci vogliono 2-3 anni per una diagnosi di ipertensione polmonare" Articoli correlati Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico innovativoL’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di sotatercept, riconoscendone anche lo stato di innovatività, per il... Malattie rare: Ghio (Iphnet), ‘sotatercept colpisce la causa dell’ipertensione polmonare’“Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa di malattia, ossia la proliferazione cellulare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Malattie rare Malattie rare e Cardiologia. A Napoli l’European Symposium on Rare Cardiovascular DiseasesCalabrò: Le malattie rare richiedono una valutazione multidisciplinare e il cardiologo deve essere pronto a fornire il suo contributo ad altri specialisti. Dal 4 al 6 Marzo, cardiologi e specialisti ... quotidianosanita.it Malattie rare: il progetto Argo per ridurre il ritardo diagnosticoVelocizzare l’identificazione dei casi sospetti di malattia rara da parte dei medici di base e del Pronto Soccorso per un rinvio tempestivo del paziente agli specialisti e ai centri dedicati, ... corriere.it