Arezzo, 21 maggio 2026 – Cisl e Inas Arezzo hanno avviato una campagna informativa rivolta ai lavoratori per aiutarli a riconoscere i segnali delle malattie professionali. Tra i sintomi segnalati figurano dolori alla schiena, problemi alle spalle, tunnel carpale, tendiniti, perdita dell’udito e disturbi respiratori. L’obiettivo è fornire indicazioni chiare su come individuare eventuali rischi legati alle attività lavorative e promuovere un maggiore controllo sulla salute sul lavoro.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Dolori alla schiena, problemi alle spalle, tunnel carpale, tendiniti, perdita dell’udito o disturbi respiratori. Sintomi spesso considerati una normale conseguenza degli anni di lavoro ma che, in molti casi, possono essere riconosciuti come malattie professionali dall’INAIL. Pe r questo CISL Arezzo e INAS CISL hanno avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai lavoratori di numerosi settori: edilizia, industria, agricoltura, trasporti e logistica, sanità, magazzini e servizi di pulizia. L’obiettivo è aiutare chi, dopo anni di attività lavorativa, convive con problemi fisici senza sapere di poter avere diritto a tutele e riconoscimenti economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malattie professionali, Cisl e Inas Arezzo lanciano la campagna informativa per aiutare i lavoratori a riconoscere i segnali legati all’attività svolta

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